Tirreno-Adriatico, tappa e maglia per Milan

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico ha portato Jonathan Milan in testa alla classifica generale. Lo sprinter di Tolmezzo ha vinto la volata con arrivo a Giulianova, indossando anche la maglia azzurra di leader, con un vantaggio di 4" su Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Dopo il terzo posto nella cronometro di apertura di lunedì e il secondo posto di ieri, Milan, 23 anni, uomo forte del team Lidl-Trek e campione olimpico dell'inseguimento a squadre 2021, oggi ha mostrato il suo valore. Per sua stessa ammissione si è trovato "in grande difficoltà" nella salita del Valico di Castelluccio (1.521 m). Ma, con l'aiuto dei compagni di squadra, è tornato in gruppo. Poi ha dovuto aspettare gli ultimi 200 metri di una tappa lunga 207 km per riprendere l'ultimo fuggitivo, il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X). Il belga Jasper Philipsen, vincitore martedì della 2a tappa, è partito allo sprint, ma è stato sorpreso sulla linea da Milan, mentre il terzo posto è andato al neozelandese Corbin Strong. "Più che una vittoria personale è una vittoria di squadra, la devo ai miei compagni che mi sono rimasti accanto nei momenti difficili e che hanno iniziato lo sprint alla perfezione - ha spiegato Milan - Non mi aspettavo di indossare questa maglia di leader, ma mi divertirò".