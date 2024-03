Sagan, prevista nuova operazione al cuore

Lo slovacco dovrà subire una nuova operazione al cuore. Lo ha annunciato Sagan su Instagram: "Tornerò presto in sella". Il 34enne - che ora corre in mountain bike - sarebbe dovuto rientrare in questo fine settimana a Marsiglia

Nuovo intervento al cuore per Peter Sagan. Già finito sotto i ferri nelle scorse settimane per impiantare un monitor cardiaco in seguito ad alcune aritmie avvertire nel corso di una gara di MTB, l'ex campione del mondo ha annunciato oggi attraverso i suoi canali social di doversi sottoporre a una nuova operazione al cuore dopo aver avvertito un po' di tachicardia mentre si allenava. "Ciao - ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram - Mentre mi allenavo sui sentieri rocciosi di Marsiglia, il mio cuore ha avuto qualche sussulto. Niente di cui preoccuparsi, si potrebbe dire che il mio cuore ha bisogno di un pit stop. La prossima settimana mi sottoporrò ad un intervento chirurgico e, grazie al mio amico cardiologo sportivo Dott. Roberto Corsetti, sono sicuro che tornerò in sella molto presto. Restate sintonizzati, vi terrò aggiornati". Il 34enne slovacco che si è ritirato dal ciclismo su strada professionistico, ora insegue un posto ai Giochi di Parigi 2024 nella mountain bike.