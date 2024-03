Pasqua con il Giro delle Fiandre: il via alle 10

Pasqua dedicata al Giro delle Fiandre, giunto all'edizione 108. Da Anversa a Oudenaarde, i corridori dovranno affrontare 17 muri (con 7 tratti in pavé) nei 270 km di percorso. Van der Poel parte con i favori del pronostico, l'Italia sogna con Bettiol e Milan. Il via della gara alle 10, da seguire in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Pasqua è anche il giorno della Ronde, il Giro delle Fiandre. Giunta all'edizione numero 108, la seconda delle classiche monumento è il cuore pulsante delle classiche del pavé, insieme alla Parigi-Roubaix. Da Anversa a Oudenaarde con 17 muri da affrontare nella regione belga. Si ripartirà dal titolo vinto un anno fa da Tadej Pogacar, quest'anno assente sulle strade fiamminghe.

Il percorso Tracciato modificato rispetto a un anno fa nei primi 100 chilometri per ragioni di sicurezza. Partenza da Anversa, arrivo classico a Oudenaarde dopo 270,8 km. I muri da affrontare saranno 17, due in meno rispetto a un anno fa: sono stati tolti Korte Ast, Kortekeer, Eikenberg e Kanarieberg ed aggiunti invece Kapelleberg e Nieuwe Kruisberg/Hotond. Ci sarà un tratto di pavé in più rispetto all'anno scorso (sono 7), ma i riflettori saranno puntati sulla tripla scalata dell'Oude Kwaremont e la doppia del Paterberg, muri che verranno affrontati uno dietro l'altro nella parte finale della gara. Dalla vetta del Paterberg mancheranno 13 chilometri al traguardo.

I muri da affrontare Oude Kwaremont (km 136,7)

Kappelleberg (km 155,7)

Wolvenberg (km 158,9)

Molenberg (km 171,3)

Marlboroughstraat (km 175,3)

Berendries (km 179,3)

Valkenberg (km 184,7)

Berg Ten Houte (km 197,1)

Hotond (km 206,6)

Oude Kwaremont (km 216,5)

Paterberg (km 219,9)

Koppenberg (km 226,2)

Steenbeekdries (km 231,6)

Taaienberg (km 234,0)

Kruisberg (km 244,3)

Oude Kwaremont (km 254,1)

Paterberg (km 257,6)

I favoriti Sarà un Fiandre "orfano" di due big. Da una parte Tadej Pogacar, campione in carica della Ronde, che punta tutto su Giro d'Italia e Tour de France; dall'altra Wout Van Aert, ko dopo la caduta rimediata alla Dwars door Vlaanderen. I favori del pronostico, dunque, sono tutti per Mathieu Van der Poel: l'olandese, sempre sul podio nelle ultime quattro edizioni, può diventareil settimo corridore a vincere tre volte la Ronde dopo i trionfi nel 2020 e nel 2022. Tra i primi rivali c'è Mads Pedersen, in grande spolvero come dimostrato alla Gand-Wevelgem, vinta battendo Van der Poel allo sprint. Tuttavia il danese della Lidl-Trek è reduce dalla caduta mercoledì alla Dwars, vinta dall'americano Matteo Jorgenson che sarà l'uomo di punta della Visma-Lease a Bike insieme a Tiesj Benoot. Tra gli outsider ci sono Tim Wellens, Stefan Kung e Kasper Asgreen (campione 2021), L'Italia riponde le proprie speranze su Alberto Bettiol, vincitore nel 2019 con una splendida azione sull'Oude Kwaremont, e Jonathan Milan, settimo mercoledì al piccolo Fiandre.