LIVE. Vingegaard, brutta caduta: è in ospedale

Si chiude questa difficilissima 4^ tappa del Giro dei Paesi Baschi con il successo del sudafricano Louis Meintjes. Ricordiamo che la tappa è stata neutralizzata pr il gruppo, dopo una bruttissima caduta che ha coinvolto diversi corridori quando mancavano poco più di 30 km al traguardo: tra questi anche Vingegaard, Roglic ed Evenepoel. Il danese della Visma ha avuto la peggio ed è stato immobilizzato e trasportato in ospedale per esami ("è cosciente", ha fatto sapere il suo team). Anche Evenepoel è in ospedale per accertamenti, mentre Roglic ha abbondonato la corsa sull'ammiraglia della propria squadra. Continuate a seguirci per continui aggiornamenti sulle condizioni dei corridori