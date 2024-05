La 4^ tappa LIVE: altra chance per i velocisti?

Il Giro abbandona il Piemonte e si sposta in Liguria con il possibile arrivo in volata ad Andora, in provincia di Savona. Il percorso di 190 chilometri però potrebbe riservare qualche sorpresa, come nel GPM di 3^ categoria di Colle del Melogno, nelle successive discese verso Savona e nello strappo finale di Capo Mele: la maglia rosa Pogacar ieri ha già fatto capire che non si deve dare nulla per scontato.

