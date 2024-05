Filippo Ganna non riesce a trattenere le lacrime dopo aver vinto, davanti alla Maglia Rosa Tadej Pogacar, la 14esima tappa del Giro d'Italia 2024, una cronometro individuale di 31 chilometri da Castiglione delle Steviere a Desenzano del Garda. "Non è mai facile vincere, però dentro di te riesci a trovare le energie quando le cose non vanno bene". Il rivale ha nobilitato la sua vittoria: "Pogacar è un grande campione, sta dando spettacolo e io ho lavorato duro per batterlo in questa settimana. Forse ho addirittura superato i miei limiti. Questa zona attorno al lago è un po' una seconda casa, abbiamo il velodromo di Montichiari a pochi chilometri", spiega Ganna, che al velodromo si allena come pistard essendo anche nazionale di ciclismo su pista (oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo oltre che detentore attuale del record dell'ora). E prima della fine della tappa ha avuto proprio il supporto di uno dei suoi compagni in azzurro, Jonathan Milan: "Scherzavo con lui perché ha la fortuna di capire subito quando vince, io invece devo aspettare un po'. Era da parecchio che non lo facevo in Italia".Sul prosieguo del Giro: "Ottima tappa per la squadra visto che anche Thomas è tornato secondo, domani sarà un altro test intenso e poi battaglieremo nell'ultima settimana".

