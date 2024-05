Tutte le classifiche del Giro d'Italia

Valentin Paret-Peintre vince in solitaria nell'arrivo in salita di Cusano Mutri, Pogacar resta saldamente in rosa. Tiberi si avvicina alla maglia bianca. Kooij, uno dei contendenti della maglia ciclamino, si è ritirato prima dell'11 tappa. Di seguito l'ordine d'arrivo odierno, la classifica generale e quelle speciali. Il Giro è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, su Sky Go e in streaming su NOW

GIRO D'ITALIA, IL RACCONTO DELLA 10^ TAPPA