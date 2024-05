La maglia rosa a Eurosport: "C'è un tempo veramente terribile, sappiamo che nevica in cima (all'Umbrail Pass) e in discesa sarebbe pericolosissimo. La tappa si poteva disegnare meglio, è pericoloso partire in queste condizioni. Se l'organizzazione vuole, io corro, ma bisogna sperare che non ci siano incidenti. La sicurezza viene prima di tutto, pedalare in queste condizioni non è bello e non sarebbe la prima volta. Tutti siamo d'accordo però sull'accorciare la tappa e partire dopo la discesa dell'Umbrail Pass"