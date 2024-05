A Roma l'ultima tappa del Giro: il percorso

Il Giro d'Italia incorona Tadej Pogacar con l'ultima tappa in programma a Roma. Sarà anche un'occasione per rivedere all'opera i velocisti. La maglia ciclamino Jonathan Milan proverà a conquistare il quarto successo di questa Corsa Rosa

Con la tappa che si correrà sulle strade di Roma si chiude il Giro d'Italia 2024, che ha visto Tadej Pogacar come assoluto dominatore. Lo sloveno potrà festeggiare la conquista della sua prima Corsa Rosa dopo l'arrivo sul traguardo del Capitale, che sarà l'ultima occasione per i velocisti. Tra i favoriti ovviamente c'è la maglia ciclamino Jonathan Milan , capace già di portare a casa tre tappe in questa edizione del Giro.

Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (i famosi sanpietrini). Gli ultimi chilometri presentano alcune curve e una breve salita. Rettilineo finale lungo 350 metri su un pavé largo 9 metri.