Continua il periodo sfortunato per la Visma-Lease a Bike. A pochi giorni dall'inizio del Tour Vingegaard dovrà fare a meno di un preziosissimo gregario: Sepp Kuss non sarà al via, non ha recuperato al 100% dopo aver contratto il Covid. Al suo posto l'olandese Bart Lemmen

Un forfait pesante per la Visma-Lease a Bike a pochi giorni dall'inizio del Tour de France. Il team ha infatti comunicato che Sepp Kuss non sarà al via della Grand Boucle. "The Durango Kid", vincitore della Vuelta 2023, non ha recuperato al 100% dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi. Un'assenza pesante, l'americano infatti sarebbe stato uno dei gregari più preziosi per Jonas Vingegaard e anche un potenziale capitano nel caso di scarsa forma del danese. Al suo posto in squadra schierato l'olandese Bart Lemmen