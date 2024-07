Tragedia al Giro d'Austria: morto André Drege

Tragedia al Giro d'Austria: nel corso della 4^ tappa, vinta da Filippo Ganna, il corridore norvegese André Drege, della Coop-Repsol, è morto in seguito a una caduta scendendo dal Grossglockner. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Una terribile notizia scuote il mondo del ciclismo. Nel corso della penultima tappa del Giro d'Austria, da St.Johann a Kals (vinta da Filippo Ganna), il corridore norvegese André Drege è caduto durante la discesa dal Großglockner ed è morto per le ferite riportate. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto in modo tagico il corridore 25enne. Annullata la premiazione della tappa e molto probabilmente l'ultima tappa, prevista domenica, non verrà corsa