Roglic si ritira dopo la caduta nella 12^ tappa

La Grande Boucle perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Primoz Roglic è infatti costretto al ritiro dopo la caduta nella 12^ tappa. Lo sloveno era stato coinvolto in una caduta di gruppo a 12 km dal traguardo. Subito apparso sofferente e con una vistosa abrasione sulla spalla, il capitano della Red Bull-Bora (che era quarto in classifica generale) era riuscito a raggiungere l'arrivo scortato dai compagni, ma con un pesante ritardo, oltre 2 minuti, che di fatto aveva compromesso le sue speranze di vittorie. Attualmente infatti era sesto in classifica generale a 4'42" dalla maglia gialla, l'altro sloveno Tadej Pogacar. Nella serata di giovedì dalla squadra era filtrata la notizia di una decisione in mattinata, dopo aver valutato le condizioni di Roglic. E a poche ore dalla partenza della 13^ tappa, da Agen a Pau, l'annuncio ufficiale del ritiro. Davvero sfortunato il capitano della Red Bull-Bora che si era dovuto ritirare negli ultimi due Tour disputati, nel 2021 e nel 2022, a seguito proprio di due cadute.