Un'accoglienza da re, degna di un eroe nazionale qual è in Eritrea Biniam Girmay: il velocista dell'Intermarché-Wanty è rientrato in patria dopo le tre storiche vittorie di tappa al Tour de France e la conquista della maglia verde. Il classe 2000, in piedi sul tetto scoperto di un furgone, ha salutato la folla con macchine e cicloamatori al seguito della 'carovana'. Guarda il VIDEO sopra

