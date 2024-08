La 19enne ha battuto violentemente la testa contro un muretto nel corso di una gara femminile in provincia di Treviso. Secondo quanto appreso dall'Ansa non sarebbe in pericolo di vita e ci vorranno giorni per un suo recupero. Più volte in azzurro, lo scorso anno è diventata campionessa agli Europei strada nella staffetta juniores

Alice Toniolli, 19enne corridora della Top Gils Fassa Bortolo, è rimasta gravemente ferita dopo una caduta ed è attualmente ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: non sarebbe in pericolo di vita. Ci vorranno giorni per un suo recupero e la prognosi è riservata. Lo riporta l'Ansa. L'atleta - più volte in azzurro e campionessa europea lo scorso anno agli Europei strada nella staffetta juniores - "da ieri (mercoledì 14 agosto, ndr) è ricoverata nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo aver violentemente battuto la testa contro un muretto nel corso della gara femminile del 'Circuito dell'Assunta' disputata a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso". Lo comunica la Federciclismo, sottolineando che l'atleta azzurra è rimasta coinvolta in "un brutto incidente". Secondo quanto si è appreso dalla direzione sanitaria dell'ospedale - prosegue l'Ansa - la corridora ha riportato un politrauma al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba, una leggera contusione cervicale.