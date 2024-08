Arrivo in volata per l'australiano Kaden Groves della Alpecin-Deceuninck: a lui la seconda tappa della Vuelta. Alle sue spalle van Aert che si prende la testa della classifica strappando la maglia rossa a McNulty

L'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata la seconda tappa della Vuelta, la Cascais-Ourem di 194 chilometri, precedendo sul traguardo il belga Wout van Aert (Visma-Lease a bike), che si è preso la maglia rossa di leader della classifica strappandola a McNulty, vincitore ieri (sabato 17 agosto) della crono d'apertura. L'italiano Filippo Baroncini ha chiuso al decimo posto la frazione, corsa ancora completamente in territorio portoghese. Prima dello sprint finale, una caduta ha spezzato in due il gruppo, coinvolgendo diversi corridori.