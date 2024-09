Doppia caduta per Van Aert: si ritira dalla Vuelta

Durante la 16^ tappa da Luanco a Lagos de Covadonga, brutta caduta in discesa per il belga che dopo la scivolata davanti a sé di Zana, non riesce ad aggiustare la traiettoria rovinando a terra e sbattendo fortemente il ginocchio destro che è apparso subito insanguinato. Si trattava già della seconda caduta di giornata per il classe '94 che era finito giù, proprio con Zana, in avvio di tappa. Si ritira così dalla Vuelta il leader della classifica a punti e della classifica scalatori