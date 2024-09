Soler vince la 16^ tappa, O'Connor resta leader

È lo spagnolo Marc Soler dell'UAE Team Emirates a vincere la 16^ tappa della Vuelta da Luanco a Lagos de Covadonga. È stata però un'altra giornata difficile Ben O'Connor che mantiene la maglia roja del leader ma adesso ha soltanto 5'' di vantaggio su Roglic. Caduta per il belga van Aert che in discesa scivola poco dopo Zana e sbatte il ginocchio: per lui arriva il ritiro dalla Vuelta

Marc Soler vince la 16^ tappa della Vuelta davanti a Filippo Zana e a Max Poole, arrivati rispettivamente a 18" e 23". Lo spagnolo dell'UAE Team Emirates stacca tutti nell'ultimo tratto dei 12 km di salita che caratterizzano l'arrivo a Lagos de Covadonga. Tappa molto complicata, invece, per Ben O'Connor: l'australiano riesce proprio nel finale a mantenere la maglia roja da leader che però adesso difende con un vantaggio di soli 5" da Roglic, 1'25" da Mas e 1'46" da Carapaz. Non pare fuori dalla lotta alla Vuelta neppure Landa, lontano 2'18" da O'Connor.

Van Aert cade e si ritira

Brutta caduta in discesa per Wout van Aert che dopo la scivolata davanti a sé di Zana, non riesce ad aggiustare la traiettoria cadendo a terra e sbattendo fortemente il ginocchio destro che è apparso subito insanguinato. Si trattava già della caduta di giornata per il belga che era finito giù, proprio con Zana, poi secondo all'arrivo, in avvio di tappa. Si ritira così dalla Vuelta il leader della classifica a punti e della classifica scalatori.