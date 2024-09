Roglic vince la 19^ tappa ed è il nuovo leader

Primoz Roglic vince la 19^ tappa della Vuelta da Logroño all’Alto de Moncalvillo e toglie la maglia rossa a Ben O’Connor. Splendido l’attacco dello sloveno a 5 km dal traguardo, nulla da fare per l’australiano e per Mas che non sono riusciti a tenere il passo del classe 1989 alla terza vittoria in questa edizione della Vuelta, la 15^ in carriera. Proprio qui Roglic aveva vinto nel 2020, oggi festeggia la 40^ maglia roja. Quando mancano soltanto due tappe al termine, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha 1’54” su O’Connor che a sua volta è riuscito a difendere almeno il secondo posto dall’attacco dello spagnolo Mas che adesso si trova a 2’20” da Roglic ma a 26” da O’Connor. Chances importanti di podio anche per Carapaz, a 2’54” dal leader ma non lontano dal terzo posto.