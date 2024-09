Inizia con una storica doppietta per l'Italia il Campionato europeo di ciclismo su strada in Belgio. Pur senza Ganna e altri big, Affini conquista la vittoria 35:15.47. Terzo l'altro azzurro Mattia Cattaneo

Edoardo Affini è campione d'Europa. È sua la cronometro individuale maschile nel primo giorno degli Europei di ciclismo su strada, la 30^ edizione in programma dall'11 al 15 settembre in Belgio. Il classe 1996 - già vincitore della Cronometro Under-23 agli europei di Glasgow nel 2018 - chiude col tempo finale di 35:15.47. Va detto, pur senza un big come Ganna alla partenza, così come senza alcuni dei migliori specialisti in circolazione, da Evenepoel al campione uscente, il britannico Joshua Tarling. Ed è anche storica doppietta azzurra.