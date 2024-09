Altra medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di Ciclismo su strada, in programma dall'11 al 15 settembre in Belgio. La squadra azzurra, composta da Edoardo Affini, Mirko Maestri, Mattia Cattaneo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Gaia Masetti, ha vinto la gara del Mixed Team Relay-Staffetta Mista. I ciclisti italiani hanno percorso la prova, che si è svolta sulla distanza dei 52 chilometri, in 1h01'43" e hanno replicato il successo già ottenuto nel 2021 a Trento confermandosi al vertice europeo.