Lo sloveno ha parlato alla 'CNN' della sua carriera: "Corro solo per divertirmi, non per sentirmi obbligato o qualcosa del genere. Vado alle gare con la mente libera". Sul Tour de France vinto quest’anno: "Quando ero più giovane non avrei mai pensato di poter vincere una tappa al Tour de France". E sul paragone con Eddy Marckx: "È un po' lusinghiero, ma allo stesso tempo può essere fastidioso perché vuoi solo essere te stesso"

"Non posso paragonarmi a Eddy Merckx perché corriamo in due tempi diversi. È un po' lusinghiero, ma allo stesso tempo può essere fastidioso perché vuoi solo essere te stesso, vuoi fare le tue cose, fare le tue gare e andare per la tua storia, non per quella di qualcun altro". Così Tadej Pogacar in un’intervista alla 'CNN'. Il corridore sloveno ha parlato a 360° della sua carriera, tra titoli vinti e prossimi obiettivi. "Corro solo per divertirmi, non per sentirmi obbligato o qualcosa del genere, e vado alle gare con la mente libera".