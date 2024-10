Mondiali pista, bronzo azzurre nell’inseguimento

Primo podio per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Ballerup (Danimarca). Lo hanno conquistato le azzurre dell’Inseguimento a squadre (Fidanza, Consonni, Alzini e Guazzini). Qualche rimpianto per la semifinale contro la Germania e per il crollo nel finale che ha fatto sfumare la finale più importante contro la Gran Bretagna. Terza medaglia per l’Italia negli ultimi anni dopo l’argento del 2021 e l’oro di due anni fa. Oro alle inglesi che hanno avuto la meglio sulle tedesche.