Grande rischio quello corso da Tadej Pogacar alle 'Strade Bianche': il fuoriclasse sloveno è caduto a 50 chilometri dal traguardo in un tratto di discesa: per fortuna ha schivato un paletto a bordo strada, finendo sul prato. Per il corridore della UAE Emirates, che è subito ripartito raggiungendo e staccando Swift prima di riportarsi al comando con Thomas Pidcock, solo qualche escoriazione sul lato sinistro del corpo (gomito e coscia). Di seguito il video della scivolata

