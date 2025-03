Strade Bianche, sabato 8 marzo LIVE su Eurosport 2

Puntuale come sempre, il primo weekend di marzo è quello della Strade Bianche, l'appuntamento che dà il via alla grande stagione ciclistica in Italia. Corridori pronti a darsi battaglia sugli sterrati toscani. Partenza e arrivo a Siena, in mezzo però 213 chilometri molto insidiosi, di cui quasi 82, divisi in 16 tratti, sullo sterrato della campagna senese. La corsa è in diretta sabato 8 marzo su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su NOW

Caccia a Pogacar. La 19^ edizione della Strade Bianche vede ancora al via il fenomeno sloveno, campione in carica e alla ricerca del terzo assolo, che lo farebbe diventare il più titolato sullo sterrato senese al pari dello svizzero Fabian Cancellara. Si parte e si arriva sempre a Siena, rispettivamente dalla Fortezza Medicea e a piazza del Campo, ma in mezzo il percorso è lievemente cambiato rispetto al 2024. I chilometri del tracciato sono 213 (non 215), ma ce ne sono oltre 10 in più di sterrato (da 71 a 81,7), divisi in 16 tratti invece che 15 (è stato introdotto quello di Serravalle). La partenza è prevista alle 11.20, mentre l'arrivo è stato immaginato secondo la tabella di marcia tra le le 16.29 e le 17.02. La corsa sarà in diretta dalle 14 su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming sia su Sky Go che su NOW.