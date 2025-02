Doppio oro azzurro con Bianchi e quartetto donne

Seconda giornata di gare al velodromo di Heusden-Zolder per i Campionati Europei su pista 2025, e doppio titolo europeo per l'Italia. E' Matteo Bianchi a salire sul gradino più alto del podio nel KM da fermo, concedendo il bis dopo l'oro conquistato lo scorso anno ad Apeldoorn. Sul gradino più alto del podio anche le ragazze del quartetto dell’Inseguimento a squadre composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini

Matteo Bianchi a distanza di un anno si conferma campione d'Europa del km da fermo agli Europei di ciclismo su pista in corso in Belgio. Il 23enne pistard di Bolzano ha dominato la finale col tempo di 59"965, unico sotto il minuto come in qualificazione, davanti al tedesco Maximilian Dornbach. Settimo l'altro azzurro Minuta. Le parole di Matteo Bianchi dopo la vittoria: "Ero in buona condizione. Già nella prima prova del Team Sprint di ieri avevo sensazioni positive, e oggi è andata ancora meglio in partenza. Ho cercato di avere l’approccio giusto, ho dato tutto e questo ha pagato. Sono molto contento".