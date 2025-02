UAE Tour, ecco Pogacar: primo successo stagionale

Al terzo giorno, ecco Tadej Pogacar. Il campione del mondo in carica (vincitore lo scorso anno anche di Giro e Tour, tra le altre cose) ha conquistato la terza tappa dell'UAE Tour. Lo sloveno dell'UAE Emirates ha preceduto Oscar Onley (Team Picnic PostNL) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) in cima a Jebel Jais, la montagna più alta dell'Emirato. Quinto e primo degli italiani, Giulio Ciccone. Azione decisiva nei 200 metri finali per Pogacar, che da giovedì indosserà anche la maglia rossa di leader della classifica generale. Per Tadej si tratta dell'89^ vittoria in carriera, la prima in questo 2025.