UAE Tour, fenomeno Milan: sua anche la 4^ tappa

Jonathan Milan è in forma da Sanremo. Il velocista della Lidl Trek ha conquistato infatti la quarta tappa dell'UAE Tour, da Fujairah Qidfa Beach a Umm al Quwain di 181 km, con un altro imperioso sprint, bissando così il successo ottenuto nella prima frazione. Il friulano, ben guidato dal treno della sua squadra, si è imposto su Merlier e Philipsen al fotofinish. Per Milan si tratta della terza vittoria di questo 2025, che conferma il suo stato di grazia a un mese esatto dall'appuntamento più atteso, quello con la Classica di Primavera. E non è finita qui: venerdì altro appuntamento per velocisti a Dubai, con Tadej Pogacar sempre saldamente in maglia rossa di leader della classifica generale con 18'' di vantaggio su Joshua Tarling e 23'' su Pablo Castrillo.