Parigi-Nizza, Pedersen vince la 6^ tappa

Successo del danese sul traguardo di Berre l’Étang. Preceduti in uno sprint a ranghi ridotti gli inglesi Tarling e Watson. Quinta posizione per Sobrero. Jorgenson conserva la maglia gialla di leader della classifica generale. Ritiro per Vingegaard, dopo la caduta del giorno precedente. Sabato 15 marzo la settima e penultima tappa da Nizza ad Auron

IL RITIRO DI VINGEGAARD - TIRRENO-ADRIATICO, DVERSNES VINCE 5^ TAPPA