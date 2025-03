Tirreno-Adriatico, Kooij vince 4^ tappa

Nella 4^ tappa della Tirreno-Adriatico successo di Olav Kooij sul traguardo di Trasacco, in uno sprint a ranghi ridotti. Podio tutto olandese con Pluimers e Van der Poel. Filippo Ganna conserva la maglia azzurra di leader della classifica generale

Nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico, da Norcia a Trasacco, vittoria dell'olandese Olav Kooij. In uno sprint a ranghi ridotti, al termine di una frazione ondulata, ha preceduto i connazionali Rick Pluimers e Mathieu Van der Poel. Quinto Mirco Maestri, sesto Andrea Vendrame. Filippo Ganna - che ha chiuso in settima posizione - conserva la maglia azzurra di leader della classifica generale con 22" di vantaggio sullo spagnolo Ayuso. Venerdì 14 marzo in programma la quinta frazione da Ascoli Piceno a Pergola, di 205 chilometri.

Ordine d'arrivo quarta tappa

1) Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) in 4h48’05”

2) Rick Puimers (Tudor) s.t.

3) Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s.t.

4) Paul Magnier (Soudal-QuickStep) s.t.

5) Mirco Maestri (Polti VisitMalta) s.t.

6) Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) s.t.

7) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s.t.

8) Tom Pidcock (Q36.5) s.t.

9) Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) s.t.

10) Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.