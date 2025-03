Vingegaard si ritira dalla Parigi-Nizza

La Parigi-Nizza perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Jonas Vingegaard non sarà infatti al via della sesta tappa in programma venerdì 14 marzo, da Saint-Julien-en-Saint-Alban a Berre l’Étang. Dopo la caduta di ieri e le vistose ferite al volto, il team ha deciso per il ritiro, annunciato con un comunicato: "Sfortunatamente Jonas Vingegaard non prenderà il via nella tappa odierna della Parigi-Nizza. Il nostro staff medico ha deciso che è meglio per lui riprendersi dall’incidente di ieri a casa e concentrarsi sui prossimi obiettivi della stagione"