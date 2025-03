Tirreno-Adriatico, Dversnes vince la 5^ tappa

Il norvegese beffa il gruppo dei migliori e si aggiudica la quinta tappa della Tirreno-Adriatico,da Ascoli Piceno a Pergola con un vantaggio di 7" su Van der Poel e Adrià. Quarta posizione per Giulio Ciccone. Problema meccanico nel finale per Filippo Ganna, che conserva la maglia azzurra di leader grazie alla neutralizzazione ai 3 chilometri dal traguardo

Frederik Dversnes ha conquistato la quinta tappa della Tirreno-Adriatico, da Ascoli a Pergola di 205 chilometri. Il norvegese ha anticipato il gruppo dei migliori di 7". Secondo posto per Van der Poel davanti ad Adrià. Quarta posizione per Ciccone. Gli unici big che hanno perso terreno sono stati Healy e Dunbar, coinvolti in una caduta. Filippo Ganna - vittima di un problema meccanico senza conseguenze grazie alla neutralizzazione degli ultimi 3 chilometri - conserva la maglia azzurra di leader della classifica generale con 22" di vantaggio su Ayuso e 29" su Tiberi. Sabato 15 marzo in programma la sesta e penultima frazione, da Cartoceto a Frontignano di 163 chilometri.