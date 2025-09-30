Lorenzo Mark Finn è la nuova stella del ciclismo italiano

L’unico oro dell’Italia a Kigali 2025, storico primo mondiale africano del ciclismo su strada, lo ha vinto Lorenzo Mark Finn nella prova in linea degli Under 23. Da più giovane iridato di sempre e a un anno esatto dal titolo negli juniores. Corridore completo che da una stagione milita nella formazione sviluppo della Red Bull-BORA-hansgrohe, nella cui prima squadra milita lo scalatore Giulio Pellizzari, resterà un altro anno nella categoria. Il movimento italiano ha forse trovato i talenti per tornare competitivo