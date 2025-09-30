Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il talento

Lorenzo Mark Finn è la nuova stella del ciclismo italiano

Christian Giordano

©Getty

L’unico oro dell’Italia a Kigali 2025, storico primo mondiale africano del ciclismo su strada, lo ha vinto Lorenzo Mark Finn nella prova in linea degli Under 23. Da più giovane iridato di sempre e a un anno esatto dal titolo negli juniores. Corridore completo che da una stagione milita nella formazione sviluppo della Red Bull-BORA-hansgrohe, nella cui prima squadra milita lo scalatore Giulio Pellizzari, resterà un altro anno nella categoria. Il movimento italiano ha forse trovato i talenti per tornare competitivo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ