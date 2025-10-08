Trent’anni fa andava in scena una delle edizioni del Campionato del mondo di ciclismo più imprevedibili di sempre. A Duitama, in Colombia, tra pioggia e umidità a quasi 3mila metri di altitudine, in una vera e propria gara a eliminazione, il sorprendente Abraham Olano si inseriva nella lotta tra i favoriti Indurain e Pantani, diventando il primo spagnolo a conquistare il Mondiale. Ecco la storia di quella incredibile giornata