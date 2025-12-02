Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il dibattito

E' giusto pagare un biglietto per vedere il ciclismo dal vivo?

Claudio Barbieri

Nelle ultime settimane si è scatenato il dibattito sulla possibilità di far pagare il biglietto ai tifosi per assistere alle gare di ciclismo. A lanciare la proposta è stato Pippo Pozzato, che ha già realizzato con successo l’idea nelle sue corse in Veneto. Un'iniziativa già in atto al Giro delle Fiandre, proposta anche per il Tour, che (al momento) però sembra rigettarla al mittente. Ma quali sono i pro e i contro per il movimento? Proviamo ad analizzarli

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ