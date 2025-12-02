E' giusto pagare un biglietto per vedere il ciclismo dal vivo?

Nelle ultime settimane si è scatenato il dibattito sulla possibilità di far pagare il biglietto ai tifosi per assistere alle gare di ciclismo. A lanciare la proposta è stato Pippo Pozzato, che ha già realizzato con successo l’idea nelle sue corse in Veneto. Un'iniziativa già in atto al Giro delle Fiandre, proposta anche per il Tour, che (al momento) però sembra rigettarla al mittente. Ma quali sono i pro e i contro per il movimento? Proviamo ad analizzarli