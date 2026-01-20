Offerte Sky
insider ciclismo

Il 2025 del ciclismo World Tour: un altro migliore anno della nostra vita

Christian Giordano

©Getty

La stagione 2026 del World Tour inizia il 20 gennaio in Australia con il Tour Down Under e si concluderà il 18 ottobre in Cina con il Tour of Guangxi.  Nell’attesa, e per provare a prevedere che cosa aspettarci, ripercorriamo in dieci (cum laude) eventi-chiave quella appena trascorsa del ciclismo maschile. Un altro anno irripetibile (?) di una generazione d’oro che, subito dietro, ne ha un’altra già pronta a succederle…

