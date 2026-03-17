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150 anni della Milano-Torino: la corsa più antica è ancora in cerca d’autore

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©Getty

Una gara che nella sua storia ha cambiato spesso data nel calendario ciclistico e solare, che ha vissuto alti e bassi e che continua a cercare una propria identità, ancora non pienamente ri-trovata. Mercoledì 18 marzo la partenza da Rho e l’arrivo a Superga, per ora un bel viaggio a spasso nella storia

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