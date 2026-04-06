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Pogačar e un Fiandre da 'Guerre Stellari'

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©IPA/Fotogramma

Tadej Pogačar primo, Mathieu van der Poel secondo, Remco Evenepoel terzo, Wout Van Aert quarto e Mads Pedersen quinto. Quattro campioni del mondo su strada (l’unico di quei cinque a cui manca quella maglia iridata è Van Aert) nella top five. Ci si immaginava un’edizione del Giro delle Fiandre da 'Star Wars' e le aspettative non sono state deluse

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