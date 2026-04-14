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Wout, l’Aert di vincere dopo aver quasi sempre perso

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Van Aert è stato per anni l'eterno sconfitto, quello che si doveva accontentare dei piazzamenti ma mai delle vittorie. Fino alla Parigi-Roubaix, dove ha scritto un pezzo di storia del ciclismo e riscritto un pezzo della sua storia personale

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