A poche ore dalla partenza dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia, tutti gli occhi sono puntati su Jonas Vingegaard, alla sua prima partecipazione alla corsa e grande favorito. Riuscirà il danese a portarsi a casa la Maglia Rosa? Per Sky Sport Insider ne abbiamo parlato con uno dei suoi gregari di lusso, l’americano Sepp Kuss, già trionfatore alla Vuelta e con un passato da sciatore. Che però non ama il freddo…