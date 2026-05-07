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l'intervista

Kuss, il bodyguard di Vingegaard: “Jonas può vincere il Giro d'Italia”

Claudio Barbieri
©Getty

A poche ore dalla partenza dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia, tutti gli occhi sono puntati su Jonas Vingegaard, alla sua prima partecipazione alla corsa e grande favorito. Riuscirà il danese a portarsi a casa la Maglia Rosa? Per Sky Sport Insider ne abbiamo parlato con uno dei suoi gregari di lusso, l’americano Sepp Kuss, già trionfatore alla Vuelta e con un passato da sciatore. Che però non ama il freddo…

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