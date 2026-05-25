Giro d'Italia: il 'Miracolo' a Milano e lo scenario dell'ultima settimana

La 15ª tappa del Giro regala una corsa di altri tempi: la fuga a 4 vittoriosa con il successo finale di Fredrik Dversnes Lavik e la debacle dei velocisti. Una sorpresa per il ritorno del Giro a Milano, città che merita di ritornare al centro del ciclismo italiano. E ora l’ultima settimana di corsa rosa, con Vingegaard che sembra padrone totale della situazione.
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