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Giro d'Italia: il 'Miracolo' a Milano e lo scenario dell'ultima settimana

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©Getty

La 15ª tappa del Giro regala una corsa di altri tempi: la fuga a 4 vittoriosa con il successo finale di Fredrik Dversnes Lavik e la debacle dei velocisti. Una sorpresa per il ritorno del Giro a Milano, città che merita di ritornare al centro del ciclismo italiano. E ora l’ultima settimana di corsa rosa, con Vingegaard che sembra padrone totale della situazione.

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