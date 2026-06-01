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il commento

Vingegaard, trionfo al Giro d'Italia e 'Vacanze romane'

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©Getty

Roma incorona Jonas Vingegaard. Il danese vince il suo primo Giro d’Italia con un dominio netto e diventa l’ottavo corridore della storia capace di conquistare tutti e tre i grandi giri. Restano le difficoltà del movimento italiano, ma anche l’entusiasmo di un pubblico che continua ad amare la corsa rosa

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