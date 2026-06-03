La fuoriclasse olandese vince la 5^ tappa del Giro Women, frazione alpina sulle Dolomiti. Vollering batte, nella volata finale a quattro, la maglia rosa van der Breggen (che conserva il primato in classifica), la tedesca Niedermaier e la canadese Holmgren. Quinta a 15 secondi di distacco la nostra Elisa Longo Borghini
Prima vittoria al Giro d'Italia per Demi Vollering. La fuoriclasse olandese si impone nella quinta frazione della corsa rosa, tappone alpino da Longarone a Santo Stefano di Cadore di 146 km e 3400 metri di dislivello, con il Passo Tre Croci, il Passo di Sant'Antonio e due volte la salita di Costa. Vollering regola nella volata ristretta a quattro la maglia rosa van der Breggen (che conserva il primato in classifica), la tedesca Niedermaier e la canadese Holmgren. Quinta a 15 secondi di distacco la nostra Elisa Longo Borghini: la campionessa italiana e due volte vincitrice al Giro (e campionessa in carica) oggi ha sofferto ma è riuscita con grinta e classe a limitare i danni. Perde invece secondi pesanti Marlen Reusser, la svizzera arriva al traguardo con 53 secondi di ritardo e perde la seconda posizione in classifica generale, scalzata da Vollering che ora è a solo un minuto dalla sua ex Ds, tornata alle corse, van der Breggen.
L'ordine d'arrivo della 5^ tappa:
- 1) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) 4:23:47
- 2) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) s.t.
- 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) s.t.
- 4) Isabella Holmgren (Lidl – Trek) +0:02
- 5) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +0:15
- 6) Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) s.t.
- 7) Marlen Reusser (Movistar Team) +0:53
- 8) Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly) s.t.
- 9) Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
- 10) Lore De Schepper (AG Insurance – Soudal Team) +0:56
La classifica generale dopo la 5^ tappa:
- 1) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 15:55:13
- 2) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) +1:00
- 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) +1:24
- 4) Isabella Holmgren (Lidl – Trek) +2:01
- 5) Marlen Reusser (Movistar Team) +2:03
- 6) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +2:12
- 7) Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) +2:33
- 8) Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) +2:38
- 9) Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) +3:21
- 10) Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) +3:26