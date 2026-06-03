Prima vittoria al Giro d'Italia per Demi Vollering. La fuoriclasse olandese si impone nella quinta frazione della corsa rosa, tappone alpino da Longarone a Santo Stefano di Cadore di 146 km e 3400 metri di dislivello, con il Passo Tre Croci, il Passo di Sant'Antonio e due volte la salita di Costa. Vollering regola nella volata ristretta a quattro la maglia rosa van der Breggen (che conserva il primato in classifica), la tedesca Niedermaier e la canadese Holmgren. Quinta a 15 secondi di distacco la nostra Elisa Longo Borghini: la campionessa italiana e due volte vincitrice al Giro (e campionessa in carica) oggi ha sofferto ma è riuscita con grinta e classe a limitare i danni. Perde invece secondi pesanti Marlen Reusser, la svizzera arriva al traguardo con 53 secondi di ritardo e perde la seconda posizione in classifica generale, scalzata da Vollering che ora è a solo un minuto dalla sua ex Ds, tornata alle corse, van der Breggen.