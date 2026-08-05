L'olandese si impone nella quinta tappa di montagna del Tour de France. Precedute sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais la maglia gialla Reusser e Niewiadoma. In ritardo Longo Borghini, crolla la vincitrice dello scorso anno Ferrand-Prevot

Nella quinta tappa del Tour de France femminile - sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais - Demi Vollering batte in volata la maglia gialla Marlen Reusser e Kasia Niewiadoma. A 45″ dalle tre fuggitive un altro terzetto composto da Dominika Wlodarczyk, Isabella Holmgren e Antonia Niedermaier. A 1’12” Nienke Vinke, Femke De Vries e Thalita De Jong. Elisa Longo Borghini - sesta in classifica generale - perde 1’43”. Male Ferrand-Prévot (vincitrice lo scorso anno) a 2’35”.