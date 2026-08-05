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Tour de France femminile, Demi Vollering vince quinta tappa. Reusser maglia gialla

Ciclismo

L'olandese si impone nella quinta tappa di montagna del Tour de France. Precedute sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais la maglia gialla Reusser e Niewiadoma. In ritardo Longo Borghini, crolla la vincitrice dello scorso anno Ferrand-Prevot

TOUR, VINCITRICI E PERCORSO

Nella quinta tappa del Tour de France femminile - sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais - Demi Vollering batte in volata la maglia gialla Marlen Reusser e Kasia Niewiadoma. A 45″ dalle tre fuggitive un altro terzetto composto da Dominika Wlodarczyk, Isabella Holmgren e Antonia Niedermaier. A 1’12” Nienke Vinke, Femke De Vries e Thalita De Jong. Elisa Longo Borghini - sesta in classifica generale - perde 1’43”. Male Ferrand-Prévot (vincitrice lo scorso anno) a 2’35”.

Ordine d'arrivo quinta tappa

  • 1 Demi Vollering – 3:53:54
  • 2 Marlen Reusser – s.t.
  • 3 Katarzyna Niewiadoma – s.t.
  • 4 Dominika Włodarczyk – +0:45
  • 5 Isabella Holmgren – +0:45
  • 6 Antonia Niedermaier – +0:45
  • 7 Nienke Vinke – +1:12
  • 8 Femke De Vries – +1:12
  • 9 Thalita de Jong – +1:12
  • 10 Niamh Fisher-Black – +1:15

Classifica generale dopo cinque tappe

  • 1 Marlen Reusser 15:41:18
  • 2 Demi Vollering +0:12
  • 3 Katarzyna Niewiadoma +1:17
  • 4 Antonia Niedermaier +2:40
  • 5 Dominika Włodarczyk +2:54
  • 6 Elisa Longo Borghini +2:58
  • 7 Isabella Holmgren +3:05
  • 8 Femke De Vries +3:11
  • 9 Cédrine Kerbaol +3:41
  • 10 Paula Blasi +3:51

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