L'olandese si impone nella quinta tappa di montagna del Tour de France. Precedute sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais la maglia gialla Reusser e Niewiadoma. In ritardo Longo Borghini, crolla la vincitrice dello scorso anno Ferrand-Prevot
Nella quinta tappa del Tour de France femminile - sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais - Demi Vollering batte in volata la maglia gialla Marlen Reusser e Kasia Niewiadoma. A 45″ dalle tre fuggitive un altro terzetto composto da Dominika Wlodarczyk, Isabella Holmgren e Antonia Niedermaier. A 1’12” Nienke Vinke, Femke De Vries e Thalita De Jong. Elisa Longo Borghini - sesta in classifica generale - perde 1’43”. Male Ferrand-Prévot (vincitrice lo scorso anno) a 2’35”.
Ordine d'arrivo quinta tappa
- 1 Demi Vollering – 3:53:54
- 2 Marlen Reusser – s.t.
- 3 Katarzyna Niewiadoma – s.t.
- 4 Dominika Włodarczyk – +0:45
- 5 Isabella Holmgren – +0:45
- 6 Antonia Niedermaier – +0:45
- 7 Nienke Vinke – +1:12
- 8 Femke De Vries – +1:12
- 9 Thalita de Jong – +1:12
- 10 Niamh Fisher-Black – +1:15
Classifica generale dopo cinque tappe
- 1 Marlen Reusser 15:41:18
- 2 Demi Vollering +0:12
- 3 Katarzyna Niewiadoma +1:17
- 4 Antonia Niedermaier +2:40
- 5 Dominika Włodarczyk +2:54
- 6 Elisa Longo Borghini +2:58
- 7 Isabella Holmgren +3:05
- 8 Femke De Vries +3:11
- 9 Cédrine Kerbaol +3:41
- 10 Paula Blasi +3:51