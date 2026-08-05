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Giro di Polonia, Jonathan Milan fa tris: sua anche la terza tappa in volata

Ciclismo

Strepitoso il campione italiano che fa un super tris vincendo anche la terza tappa del Giro di Polonia,  da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra . Milan regola tutti in volata con la sua solita azione di potenza e mantiene la maglia gialla di leader della corsa

Jonathan Milan non si ferma più: il neo campione italiano della Lidl-Trek conquista anche la terza tappa del Giro di Polonia,  193, 5 chilometri da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra. Ci provano in sei ad andare in fuga ma a poco meno di 4 km dall'arrivo gli attaccanti vengono ripresi dal gruppo. E' volata quindi e Milan sprigiona tutti i suoi cavalli trionfando al traguardo e portandosi a casa la terza vittoria in tre tappe, regolando allo sprint Noah Hobbs della EF Education - EasyPost e Alessandro Romele della XDS Astana Team; quinta posizione per un altro azzurro, Daniel Skerl della Bahrain Victorius. 

L'ordine d'arrivo della terza tappa: 

  • 1. Jonathan Milan (Lidl – Trek) – 4:11:51
  • 2. Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) – st
  • 3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) – st
  • 4. Oded Kogut (NSN Cycling Team) – st
  • 5. Daniel Skerl (Bahrain – Victorious) – st
  • 6. Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) – st
  • 7. Gerben Thijssen (Alpecin – Premier Tech) – st
  • 8. Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) – st
  • 9. Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) – st
  • 10. Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) – st

La classifica generale dopo la terza tappa: 

  • 1. Jonathan Milan (Lidl – Trek) – 12:21:09
  • 2. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) – +0:18
  • 3. Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) – +0:20
  • 4. Alessandro Romele (XDS Astana Team) – +0:26
  • 5. Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) – +0:30
  • 6. Gerben Thijssen (Alpecin – Premier Tech) – +0:30
  • 7. Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) – +0:30
  • 8. Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) – +0:30
  • 9. Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) – +0:30
  • 10. Oded Kogut (NSN Cycling Team) – +0:30

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