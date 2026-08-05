Jonathan Milan non si ferma più: il neo campione italiano della Lidl-Trek conquista anche la terza tappa del Giro di Polonia, 193, 5 chilometri da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra. Ci provano in sei ad andare in fuga ma a poco meno di 4 km dall'arrivo gli attaccanti vengono ripresi dal gruppo. E' volata quindi e Milan sprigiona tutti i suoi cavalli trionfando al traguardo e portandosi a casa la terza vittoria in tre tappe, regolando allo sprint Noah Hobbs della EF Education - EasyPost e Alessandro Romele della XDS Astana Team; quinta posizione per un altro azzurro, Daniel Skerl della Bahrain Victorius.