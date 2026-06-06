Demi Vollering vince l'8^ tappa del Giro d'Italia Women, con la prima storica scalata del Colle delle Finestre per la corsa rosa femminile. Una tappa che la Giuria è stata costretta ad accorciare a 1km dal GPM per il rischio caduta di una lastra di ghiaccio in quota. L'olandese della FDJ-Suez, campionessa europea, regola le tre avversarie rimaste con lei sullo sterrato del Colle: Isabella Holmgren (Lidl-Trek) e Antonia Niedermaier (SD Worx-Protime), con Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) quarta che resta saldamente in maglia rosa e mette una seria ipoteca sul successo finale, nonostante il percorso nervoso e non semplice dell'ultima tappa da Saluzzo a Saluzzo, prevista domenica 7 giugno. Perde terreno nella tappa regina di questo Giro la nostra Elisa Longo Borghini, che si stacca dalle migliori sullo sterrato del Colle delle Finestre, terminando ottava a 1'39''. Sulla salita finale, seppur appunto accorciata, restano davanti le migliori in classifica, con Marlen Reusser ed Elisa Longo Borghini che perdono quasi subito terreno, ma Vollering non riesce a staccare l'amica rivale van der Breggen. Arrivo quindi a quattro con Vollering che vince la tappa ma non riesce a fare il colpaccio maglia rosa che resta a van der Breggen.