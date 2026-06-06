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Giro d'Italia Women, a Vollering l'8^ tappa sul Colle delle Finestre. van der Breggen rosa

giro women

Secondo successo, dopo Santo Stefano di Cadore, per la campionessa europea: Demi Vollering vince anche l'8^ tappa sul Colle delle Finestre (prima volta per le donne, con tappa però accorciata a 1 km dal GPM per il rischio caduta di una lastra di ghiacchio). van der Breggen resiste e ipoteca la maglia rosa. Più staccata invece la nostra Elisa Longo Borghini

Demi Vollering vince l'8^ tappa del Giro d'Italia Women, con la prima storica scalata del Colle delle Finestre per la corsa rosa femminile. Una tappa che la Giuria è stata costretta ad accorciare a 1km dal GPM per il rischio caduta di una lastra di ghiaccio in quota. L'olandese della FDJ-Suez, campionessa europea, regola le tre avversarie rimaste con lei sullo sterrato del Colle: Isabella Holmgren (Lidl-Trek) e Antonia Niedermaier (SD Worx-Protime), con Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) quarta che resta saldamente in maglia rosa e mette una seria ipoteca sul successo finale, nonostante il percorso nervoso e non semplice dell'ultima tappa da Saluzzo a Saluzzo, prevista domenica 7 giugno. Perde terreno nella tappa regina di questo Giro la nostra Elisa Longo Borghini, che si stacca dalle migliori sullo sterrato del Colle delle Finestre, terminando ottava a 1'39''. Sulla salita finale, seppur appunto accorciata, restano davanti le migliori in classifica, con Marlen Reusser ed Elisa Longo Borghini che perdono quasi subito terreno, ma Vollering non riesce a staccare l'amica rivale van der Breggen. Arrivo quindi a quattro con Vollering che vince la tappa ma non riesce a fare il colpaccio maglia rosa che resta a van der Breggen.

L'ordine d'arrivo dell'8^ tappa del Giro Women: 

  • 1) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) 2:28:46
  • 2) Isabella Holmgren (Lidl – Trek) s.t.
  • 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) s.t.
  • 4) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) s.t.
  • 5) Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) +0:55
  • 6) Marlen Reusser (Movistar Team) +0:57
  • 7) Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) +1:10
  • 8) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +1:39
  • 9) Valentina Cavallar (Team SD Worx-Protime) +1:46
  • 10) Niamh Fisher-Black (Team SD Worx – Protime) +2:18

La classifica generale prima dell'ultima tappa: 

  • 1) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 26:09:22
  • 2) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) +0:50
  • 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) +1:20
  • 4) Isabella Holmgren (Lidl – Trek) +1:55
  • 5) Marlen Reusser (Movistar Team) +3:00
  • 6) Femke de Vries (Visma | Lease a Bike) +3:23
  • 7)Elisa Longo Borghini ((UAE Team ADQ) +3:46 
  • 8) Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) +4:19
  • 9) Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) +5:51
  • 10) Lore De Schepper (AG Insurance – Soudal Team) +5:59

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