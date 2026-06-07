Clamoroso ribaltone al Giro d'Italia Women: nell'ultima tappa da Saluzzo a Saluzzo Demi Vollering strappa la maglia rosa all'amica rivale Anna van der Breggen e vince il suo primo Giro in carriera. Decisiva la salita sulla Colletta di Brondello, con Vollering che stacca van der Breggen e raggiunge le tre attaccanti in fuga Longo Borghini, Niedermaier e Fisher-Black. Nello sprint finale a 4 la vittoria di tappa va proprio alla nostra azzurra Longo Borghini

Un finale incredibile, quello del Giro d'Italia Women 2026. Nell'ultima tappa, da Saluzzo a Saluzzo di 145 km, è vera rivoluzione. Sull'ultima salita di Coletta di Brondello Demi Vollering attacca la maglia rosa Anna van der Breggen e raggiunge le tre attaccanti di giornata Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black e Antonia Niedermaier. Con questa azione, Vollering guadagna secondi che diventano all'arrivo 2 minuti e 23 secondi e strappa, nell'ultima frazione del Giro, la maglia rosa alla van der Breggen. Sul traguardo di Saluzzo, nello sprint finale a quattro, capolavoro della nostra Elisa Longo Borghini che conquista la vittoria di tappa e fa comunque un balzo in classifica generale. Per Demi Vollering è il primo trionfo in carriera al Giro d'Italia. Non finiscono le gioie italiane comunque in questa corsa rosa, con Elisa Balsamo che vince la maglia rossa della classifica a punti grazie ai 4 successi di tappa. Vollering diventa la seconda nella storia a vincere la Tripla Corona dopo Annemiek Van Vleuten. La Maglia Rosa era cambiata nell’ultima tappa solo 4 volte nella storia della corsa: 2006, 2003, 1995, 1989. È la quarta olandese a vincere il Giro dopo Marianne Vos, Anna Van der Breggen, Annemiek Van Vleuten