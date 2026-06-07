Giro d'Italia Women, Longo Borghini vince l'ultima tappa. Vollering trionfa in rosagiro women
Clamoroso ribaltone al Giro d'Italia Women: nell'ultima tappa da Saluzzo a Saluzzo Demi Vollering strappa la maglia rosa all'amica rivale Anna van der Breggen e vince il suo primo Giro in carriera. Decisiva la salita sulla Colletta di Brondello, con Vollering che stacca van der Breggen e raggiunge le tre attaccanti in fuga Longo Borghini, Niedermaier e Fisher-Black. Nello sprint finale a 4 la vittoria di tappa va proprio alla nostra azzurra Longo Borghini
Un finale incredibile, quello del Giro d'Italia Women 2026. Nell'ultima tappa, da Saluzzo a Saluzzo di 145 km, è vera rivoluzione. Sull'ultima salita di Coletta di Brondello Demi Vollering attacca la maglia rosa Anna van der Breggen e raggiunge le tre attaccanti di giornata Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black e Antonia Niedermaier. Con questa azione, Vollering guadagna secondi che diventano all'arrivo 2 minuti e 23 secondi e strappa, nell'ultima frazione del Giro, la maglia rosa alla van der Breggen. Sul traguardo di Saluzzo, nello sprint finale a quattro, capolavoro della nostra Elisa Longo Borghini che conquista la vittoria di tappa e fa comunque un balzo in classifica generale. Per Demi Vollering è il primo trionfo in carriera al Giro d'Italia. Non finiscono le gioie italiane comunque in questa corsa rosa, con Elisa Balsamo che vince la maglia rossa della classifica a punti grazie ai 4 successi di tappa. Vollering diventa la seconda nella storia a vincere la Tripla Corona dopo Annemiek Van Vleuten. La Maglia Rosa era cambiata nell’ultima tappa solo 4 volte nella storia della corsa: 2006, 2003, 1995, 1989. È la quarta olandese a vincere il Giro dopo Marianne Vos, Anna Van der Breggen, Annemiek Van Vleuten
L'ordine d'arrivo della 9^ tappa del Giro Women:
- 1) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) 3:45:08
- 2) Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) s.t.
- 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) s.t.
- 4) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) s.t.
- 5) Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) +2:22
- 6) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) s.t.
- 7) Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility) +5:59
- 8) Lauren Dickson (FDJ United-SUEZ) s.t.
- 9) Isabella Holmgren (Lidl-Trek) +6:01
- 10) Magdelein Vallieres (EF Education-Oatly) s.t.