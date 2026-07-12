Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Il ciclismo ai tempi del cambiamento climatico

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©Getty

Per la prima volta nella storia il Tour de France ha deciso di accorciare una tappa a causa del troppo caldo: una decisione giusta e inquietante allo stesso tempo, che costringe a una riflessione sull'impatto del cambiamento climatico anche in uno sport come il ciclismo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ