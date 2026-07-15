Introduzione

È il Tour più caldo mai registrato e il segreto della UAE non è solo in corsa, ma anche e soprattutto in hotel tra una corsa e l'altra. Si chiama 'Pod', è l'idea di 'Eight Sleep' creata dall'italiano Matteo Franceschetti: un coprimaterasso che può scaldare e raffreddare a piacimento, che tiene conto dei dati biometrici del corpo e che ti sveglia senza senza suoni, ma con cambiamenti di temperatura e vibrazioni. Otto ore di sonno, come da copione, sono il metodo per le performance di Pogacar. Ma anche dei CEO della Silicon Valley, capi di stato e sportivi d'élite

TOUR DE FRANCE, L'11^ TAPPA LIVE