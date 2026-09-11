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Mondiali, Pogacar sarà a Montreal per tifare Slovenia

Ciclismo
©Getty

Tadej Pogacar non sarà in gara ai prossimi Mondiali su squadra (a Montreal il 27 settembre) ma, come ha confermato il Ct sloveno Murn, il fuoriclasse sarà presente in Canada per sostenere i compagni di squadra, capitanati da Roglic. Secondo Murn i favoriti per il titolo sono i belgi van Aert ed Evenepoel, con Mas, Onley e Gall outsider

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Sarà un’assenza pesantissima, quella di Tadej Pogacar, per la Slovenia ai prossimi Mondiali su strada di Montreal (domenica 27 settembre): il fuoriclasse, infortunatosi seriamente alla Vuelta, non tornerà in gara prima del 2027, ma sarà al fianco dei suoi compagni di Nazionale per sostenerli sulle strade canadesi, a caccia della maglia iridata. Tanto più che la compagna di Tadej, Urška Žigart, sarà al via della gara su strada donne élite. Lo ha annunciato, al microfono di Pop Tv, il Ct della Slovenia Uroš Murn. Secondo Murn, l’assenza di Pogacar cambierà la gestione tattica della squadra slovena, liberandola dall’obbligo di controllare la corsa e permettendole di correre in modo più aggressivo. Senza Pogacar, sarà Roglic il capitano, ruolo rafforzato dall’ottima Vuelta che sta disputando in questi giorni. Sui favoriti, Murn è chiaro: “I due belgi: van Aert ed Evenepoel, si giocheranno il titolo. Senza dimenticare Mas, Onley e Gall”.

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