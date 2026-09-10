Vuelta alle battute finali, quelle decisive. Dopo la cronometro, prima della passerella di domenica 13 settembre all'Alhambra di Granada, due tappe di montagna che decideranno l'edizione 2026 della corsa. La prima, lunga 212 km, collegherà Malaga a Penas Blancas, Estepona. Un'occasione per Mas per chiudere tutti i discorsi sulla sua leadership, ma anche una chance per i suoi avversari di insidiarlo e riaprire la corsa. Inizio calmo e impennata nella parte centrale, con tre GPM raccolti in appena 50 km (di 2^ e 3^ categoria). Ripida discesa dopo il Puerto Verro Mojon, antipasto di un durissimo sforzo finale, con un'ascesa di 18,7 km al 6,5% (1^ categoria) che condurrà al traguardo.